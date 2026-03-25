الأربعاء 2026-03-25 09:16 م

الصفدي : لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الأردن

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 25-03-2026 08:34 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المملكة الأردنية الهاشمية لا تضم أي قواعد عسكرية أجنبية.

وأوضح الصفدي ، مساء الأربعاء، أن "مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى، مع امتلاكها حق التصرف بها، وهو أمر غير موجود في الأردن".


وأضاف أن الموجود في المملكة هو قوات عسكرية ضمن تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة وصديقة، وضمن برامج مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة بين الدول.


وشدد الصفدي على أن وجود قوات أجنبية على أرض المملكة محكوم باتفاقيات دفاعية عمادها احترام سيادة الأردن، مضيفا أن أي قرار عسكري لهذه القوات لا يتم إلا بموافقة الأردن.

 
 


