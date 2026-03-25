الصفدي : لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الأردن

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المملكة الأردنية الهاشمية لا تضم أي قواعد عسكرية أجنبية.

وأوضح الصفدي ، مساء الأربعاء، أن "مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى، مع امتلاكها حق التصرف بها، وهو أمر غير موجود في الأردن".



وأضاف أن الموجود في المملكة هو قوات عسكرية ضمن تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة وصديقة، وضمن برامج مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة بين الدول.