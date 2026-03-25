الصفدي : لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الأردن

وأوضح الصفدي ، مساء الأربعاء، أن "مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى، مع امتلاكها حق التصرف بها، وهو أمر غير موجود في الأردن".
وأضاف أن الموجود في المملكة هو قوات عسكرية ضمن تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة وصديقة، وضمن برامج مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة بين الدول.
وشدد الصفدي على أن وجود قوات أجنبية على أرض المملكة محكوم باتفاقيات دفاعية عمادها احترام سيادة الأردن، مضيفا أن أي قرار عسكري لهذه القوات لا يتم إلا بموافقة الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: الأردن سبق وأن وضع وثائق تتعلق بممارسات إيراينة تستهدف أمنه
-
الصفدي: الأردن تعرض لضربات من فصائل في العراق
-
لقاء في رئاسة الوزراء حول الإجراءات الحكوميَّة للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة
-
الحملة الأردنية توزّع خياماً على النازحين في مواصي خان يونس قبيل المنخفض الجوي
-
"موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة
-
اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى
-
"الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك
-
جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "