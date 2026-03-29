الصفدي يؤكد دعم جهود حكومة لبنان في فرض سيادتها على أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة

وبحث الصفدي وألباريس خلال الاتصال الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الحرب مع إيران، واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن مستقبلًا آمنًا للمنطقة، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وجدّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول شقيقة. وأكّد ألباريس تضامن بلاده مع المملكة.
