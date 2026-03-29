الصفدي يؤكد دعم جهود حكومة لبنان في فرض سيادتها على أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأحد، 29-03-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-  تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، واستقبل المُمثِّل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو.

وبحث الصفدي وألباريس خلال الاتصال الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الحرب مع إيران، واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن مستقبلًا آمنًا للمنطقة، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.


وجدّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول شقيقة. وأكّد ألباريس تضامن بلاده مع المملكة. 

 

كما بحث الصفدي مع ألباريس ومع المبعوث الأوروبي الأوضاع في لبنان، حيث أكّد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كلّ أراضيها وتفعيل مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.

 
 


