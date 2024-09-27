الصفدي يؤكد لميقاتي موقف الأردن الثابت بدعم لبنان

وأكد الصفدي خلال المباحثات على موقف الأردن الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وتضامن الأردن مع لبنان الشقيق وإدانته للعدوان الإسرائيلي عليه، والتأكيد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وإن هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن أن يتحملها.
ومن جانبه ثمن ميقاتي دعم المملكة المستمر للشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الشعلة تحيل عطاء شراء خلطات إسفلتية لمناطقها بقيمة 150 ألف دينار
-
الجيش يحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الاردنية
-
ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا كثيراً من صفاتك
-
الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي مع تسجيله 7 مواقع على لائحة التراث العالمي
-
الألبسة ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية
-
وزير الخارجية: نريد وقف العدوان على غزة وخفض التصعيد
-
الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات
-
رئيس هيئة الأركان: تزويد سلاح الجو بأحدث طائرات وأجهزة ومعدات للدفاع عن سماء الأردن