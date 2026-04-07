الصفدي يبحث تداعيات التصعيد الخطير بالمنطقة مع نظيريه البولندي والفنلندي

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالين هاتفيين من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بولندا رادوسواف سيكورسكي، ووزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين.





جرى خلال الاتصالين بحث تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة إقليميًّا ودوليًّا، والجهود المُستهدِفة إنهاءَه واستعادة الأمن والاستقرار.





