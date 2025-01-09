 
الخميس 2025-01-09 03:13 م
 

الصفدي يبحث تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الخميس، 09-01-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحوث والابتكار، إيكاترينا زاهارييفا‬⁩، مباحثات موسعة تتناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي خصوصاً في قطاع الشركات الناشئة والابتكار. اضافة اعلان


وجاء اللقاء استكمالاً للمحادثات التي كان الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أجرياها مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، حول تعزيز التعاون ولإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تمهيداً لتوقيعها قريباً. 

وكان الصفدي بحث مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، واللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خطوات تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عديد قطاعات حيوية، والأوضاع في المنطقة. 

كما التقى الصفدي وطوقان المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، وأجريا معهما محادثات موسعة ركزت على برامج التعاون الاقتصادي والاستثماري واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يعمل الأردن والاتحاد الأوروبي على إنجازها.
 
gnews

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