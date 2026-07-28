الصفدي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر التطورات الإقليمية

بحث الصفدي والشيخ محمد التطورات الإقليمية، وتبعات التصعيد في المنطقة، والجهود المُستهدِفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الوزيران ضرورة انتهاج الدبلوماسية والحوار لحل الأزمة، وأهمية دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء التصعيد، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحثا التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّدا إدانتهما الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية؛ خرقًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يدفع نحو مزيد من التوتر والعنف، ويقوّض جميع فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكّد الصفدي والشيخ محمد ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث الصفدي والشيخ محمد في إطار التنسيق والتشاور المستمرَّيْن بين البلدين الشقيقين عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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