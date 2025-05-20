الثلاثاء 2025-05-20 01:41 م
 

الصفدي يترأس وفدا حكوميا أردنيا في زيارة إلى سوريا

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى دمشق، يترأس خلالها وفدًا وزاريًّا يضم كلًّا من وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني. 

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حيث يعقد الوفد مباحثات موسّعة مع نظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ⁦‬، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير النقل يعرب بدر.

 
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