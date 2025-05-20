الصفدي يترأس وفدا حكوميا أردنيا في زيارة إلى سوريا

حيث يعقد الوفد مباحثات موسّعة مع نظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير النقل يعرب بدر.
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