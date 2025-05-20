الصفدي يترأس وفدا حكوميا أردنيا في زيارة إلى سوريا

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى دمشق، يترأس خلالها وفدًا وزاريًّا يضم كلًّا من وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني.

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