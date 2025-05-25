الأحد 2025-05-25 03:42 م
 

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الإسباني قبيل اجتماع "مدريد+"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الأحد، 25-05-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الدولي "مدريد+" الذي تستضيفه إسبانيا، ويهدف إلى بحث سبل تنفيذ حل الدولتين.

اضافة اعلان


وتتناول المباحثات تعزيز التنسيق بين الأردن وإسبانيا لدعم القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وجهود التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

 
gnews

أحدث الأخبار

عبد الحليم الحياري

أخبار محلية مدير الإعلام العسكري يكتب .. الاستقلال وديعة الجيش العربي

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما زالت 70 يوما

مركز ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

تعبيرية

أخبار محلية راتب إضافي لهذه الأسر مع اقتراب عيد الأضحى

ل

أخبار محلية رئاسة الوزراء تصدر كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال 79

علم سوريا

أخبار محلية تنويه هام للأردنيين الراغبين بالسفر الى سوريا

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الإسباني قبيل اجتماع "مدريد+"

ل

فلسطين أونروا: أطفال غزة يعانون من الجوع والتشريد



 
 





الأكثر مشاهدة