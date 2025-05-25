الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الإسباني قبيل اجتماع "مدريد+"

وتتناول المباحثات تعزيز التنسيق بين الأردن وإسبانيا لدعم القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وجهود التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الإعلام العسكري يكتب .. الاستقلال وديعة الجيش العربي
-
"العمل": إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما زالت 70 يوما
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد
-
راتب إضافي لهذه الأسر مع اقتراب عيد الأضحى
-
رئاسة الوزراء تصدر كتابا مصورا بمناسبة عيد الاستقلال 79
-
تنويه هام للأردنيين الراغبين بالسفر الى سوريا
-
اتحاد الكتاب يختتم احتفالاته بعيد الاستقلال بأمسية شعرية
-
ولي العهد مهنئًا عبر انستغرام بعيد الاستقلال: يوم كتب فيه المجد والعزة