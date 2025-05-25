الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الإسباني قبيل اجتماع "مدريد+"

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الدولي "مدريد+" الذي تستضيفه إسبانيا، ويهدف إلى بحث سبل تنفيذ حل الدولتين.

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