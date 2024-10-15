 
الثلاثاء 2024-10-15 02:01 ص
 
 

الصفدي يزور تركيا الثلاثاء للمشاركة في جلسة ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 15-10-2024 01:25 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى تركيا، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

اضافة اعلان


ويشارك الصفدي في جلسة بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين" الذي تنظمه تركيا.


ويعقد المؤتمر في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً بتوقيت عمّان.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يزور تركيا الثلاثاء للمشاركة في جلسة ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ بايدن أن الضربة لن تشمل منشآت نووية إيرانية

قصف المنازل في غزة

فلسطين مسؤول حكومي في غزة: شمال القطاع بلا إغاثة منذ الأول من أكتوبر

القبة الحديدية

عربي ودولي "إسرائيل": إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه "تل أبيب الكبرى"

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية افتتاح مبنى سكني جديد على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

جيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان

عربي ودولي إعلام عبري: إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع في لبنان

يوآف غالانت

فلسطين غالانت: لا توجد صفقة تلوح في الأفق مع حماس

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات



 


الأكثر مشاهدة