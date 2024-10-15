الصفدي يزور تركيا الثلاثاء للمشاركة في جلسة ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"

الوكيل الإخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى تركيا، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

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ويشارك الصفدي في جلسة بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين" الذي تنظمه تركيا.