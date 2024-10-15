الصفدي يزور تركيا الثلاثاء للمشاركة في جلسة ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"

ويشارك الصفدي في جلسة بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين" الذي تنظمه تركيا.
ويعقد المؤتمر في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً بتوقيت عمّان.
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