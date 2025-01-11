الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا

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الوكيل الإخباري- يبدأ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، الذي ينعقد استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤. اضافة اعلان





كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.