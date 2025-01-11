 
السبت 2025-01-11 09:24 م
 

الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
السبت، 11-01-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-   يبدأ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، الذي ينعقد استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤.اضافة اعلان


كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.
 
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