الصفدي يغادر إلى باريس للمشاركة بمؤتمر دولي لدعم لبنان

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الوكيل الإخباري- يغادر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى باريس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي تستضيفه فرنسا، بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. اضافة اعلان





وتنظم فرنسا، الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد المنهك اقتصاديًا وسياسيًا، والذي يتعرض حاليًا لعدوان إسرائيلي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 2400 شهيد.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيعقد بعد ظهر الأربعاء في قصر الإليزيه اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.



ولم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أهداف محددة للمؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشاركين فيه.



ويغيب عن المؤتمر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي تُعدّ بلاده الحليف الأول لإسرائيل.



كما تغيب عنه إيران، الداعمة لحزب الله الذي يحظى بتأثير قوي في المشهد اللبناني.