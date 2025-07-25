الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة

11:38 م

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الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك. اضافة اعلان











