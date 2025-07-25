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الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الجمعة، 25-07-2025 11:38 م
الوكيل الإخباري-  التقى نائب رئيس الوزراء  وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.اضافة اعلان
 
 
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