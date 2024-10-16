الصفدي يلتقي نظيره الإيراني في عمّان

ويلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عمّان.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا في إطار مواصلة المشاورات مع دول المنطقة، بهدف وقف الحرب، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الإيرانية مستمرة من أجل الاستقرار الإقليمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء في منشور على منصة إكس، إن جولة عراقجي تأتي في إطار التواصل الدبلوماسي الإيراني مع دول المنطقة "بهدف وقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم".
وتأتي جولة الوزير الإيراني في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، التي توعدت من جانبها بالرد على تلك الهجمات.
سكاي نيوز
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