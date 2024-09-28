الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، على هامش أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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