الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية

وبحث الوزيران في الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
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