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الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 28-09-2024 08:11 م

الوكيل الإخباري-    التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، على هامش أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وبحث الوزيران في الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

 
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