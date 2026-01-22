الخميس 2026-01-22 02:03 م

الصفدي يمثل الأردن في مراسم إطلاق ترامب لمجلس السلام في دافوس اليوم

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الخميس، 22-01-2026 12:43 م
الوكيل الإخباري-   يمثّل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأردن الخميس، في مراسم إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس السلام في المؤتمر الاقتصادي الدولي في دافوس.اضافة اعلان


وكان الأردن أعلن الأربعاء، قبول الدعوة التي وجّهها الرئيس ترامب لجلالة الملك عبدالله الثاني للانضمام للمجلس.

وكان الصفدي أكّد في بيان مشترك مع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية على دعم جهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، والتزام دعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن
 
 


