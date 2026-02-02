الإثنين 2026-02-02 04:52 م

الصفدي يهاتف عراقجي.. وهذا ما جرى

الإثنين، 02-02-2026 04:46 م
الوكيل الإخباري-  أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والأوضاع الإقليمية. اضافة اعلان


وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، حيث أكّد الصفدي ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا لحل الملف، ودعم المملكة كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وأكّد الصفدي موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي. وشدّد على أنّ الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه. 

وثمّن عراقجي مواقف الأردن وجهوده تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك.
 
 


