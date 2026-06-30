الصناعة تطلق برنامجا وطنيا لتأهيل مدربي التجارة الرقمية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامجًا وطنيًا لتدريب المدربين (TOT) في مجال التجارة الرقمية، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن مشروع "تعزيز التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع مركز التجارة الدولية.

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ويهدف البرنامج إلى بناء قاعدة وطنية من المدربين والاستشاريين المؤهلين في مجال التجارة الرقمية، لتمكينهم من تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة شركات قطاع الخدمات، بما يسهم في تطوير أعمالها الرقمية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.



ويغطي البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، تشمل التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات التسعير الإلكتروني، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، إلى جانب منهجيات تقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية.



وسيحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة دولية معتمدة من مركز التجارة الدولية، قبل الانتقال إلى المرحلة التطبيقية التي تتضمن تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات، بما يعزز جاهزيتها للتحول الرقمي والاستفادة من فرص التجارة الرقمية.



وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن البرنامج يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية، وزيادة صادرات الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026- 2029) والاستراتيجية الوطنية للتصدير، اللتين تركزان على بناء القدرات الرقمية للشركات وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.