الصناعة تطلق برنامجا وطنيا لتأهيل مدربي التجارة الرقمية

ويهدف البرنامج إلى بناء قاعدة وطنية من المدربين والاستشاريين المؤهلين في مجال التجارة الرقمية، لتمكينهم من تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة شركات قطاع الخدمات، بما يسهم في تطوير أعمالها الرقمية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويغطي البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، تشمل التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات التسعير الإلكتروني، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، إلى جانب منهجيات تقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية.
وسيحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة دولية معتمدة من مركز التجارة الدولية، قبل الانتقال إلى المرحلة التطبيقية التي تتضمن تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات، بما يعزز جاهزيتها للتحول الرقمي والاستفادة من فرص التجارة الرقمية.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن البرنامج يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية، وزيادة صادرات الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026- 2029) والاستراتيجية الوطنية للتصدير، اللتين تركزان على بناء القدرات الرقمية للشركات وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن نجاح البرنامج يعتمد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشيدة بدور غرف التجارة والصناعة وجمعيات ومؤسسات دعم وتطوير الأعمال في الوصول إلى الشركات، وتحديد احتياجاتها، وتقديم خدمات تطوير الأعمال التي تسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة التنافسية.
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