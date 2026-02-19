الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات"

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، ورشة عمل في عمان حول "التجارة في الخدمات"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والمختصة بسياسات التجارة في الخدمات وتستمر ثلاثة أيام .

وذكرت الوزارة في بيان، أن الورشة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها في دعم دور قطاع الخدمات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.



وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال فهم وتطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وبناء المهارات الفنية اللازمة للتعامل مع جداول الالتزامات الخاصة.



وتناولت جلسات الورشة الجوانب الرئيسية لاتفاقية التجارة في الخدمات (GATS) بما في ذلك نطاق التطبيق والالتزامات العامة والالتزامات المحددة المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية، كما جرى استعراض جدول التزامات الأردن في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الإقليمية ومقارنة منهجي القوائم الإيجابية والسلبية في جدولة الالتزامات.



وشهدت الورشة تمارين عملية وتفاعلية ركزت على إعداد جداول الالتزامات وتحليل السياسات واستخدام أدوات رقمية متقدمة من أبرزها بوابة المعلومات المتكاملة للتجارة في الخدمات (I-TIP Services) وقاعدة بيانات سياسات التجارة في الخدمات ومؤشر قيود التجارة في الخدمات.