الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025

وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام المادة (75) من قانون ضريبة الدخل، التي تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وعليه يكون يوم الأحد المقبل آخر موعد قانوني لتقديم الإقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها.
وبيّنت الدائرة أن دوام السبت يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يقدّموا إقراراتهم الضريبية أو يسددوا المبالغ المعلنة إلكترونياً، لاستكمال إجراءاتهم ضمن الفترة القانونية وتجنباً للغرامات والإضافات القانونية المترتبة على التأخير.
ودعت الدائرة المكلفين إلى اغتنام ما تبقى من الوقت لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة، تفادياً للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلقي كلمة خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم
-
الفيفا يعزز ميزانية الاتحاد الأردني لكرة القدم بعشرة ملايين دولار
-
البلقاء التطبيقية تكرّم فرق الجامعة المتوجة ببطولات محلية
-
"الأمن وإدارة الأزمات" يصدر تحذيرات للمتنزهين خلال العطلة
-
وزير الأوقاف يفتتح قسماً متخصصاً لطباعة المصحف الشريف
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات
-
عجز تمويلي يتجاوز 215 مليون دولار لاحتياجات اللاجئين في الأردن
-
الأشغال تعلن إنهاء العمل في مشروع تأهيل طريق أم البساتين