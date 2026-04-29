الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025

الأربعاء، 29-04-2026 10:49 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن دوام جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة يوم السبت المقبل، لتمكين المكلفين من تقديم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المستحقة عن السنة المالية 2025، نظراً لمصادفة آخر موعد قانوني للتقديم عطلة رسمية، مما يستوجب تمديده إلى أول يوم عمل يليها وفقاً لأحكام القانون.اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام المادة (75) من قانون ضريبة الدخل، التي تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وعليه يكون يوم الأحد المقبل آخر موعد قانوني لتقديم الإقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها.

وبيّنت الدائرة أن دوام السبت يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يقدّموا إقراراتهم الضريبية أو يسددوا المبالغ المعلنة إلكترونياً، لاستكمال إجراءاتهم ضمن الفترة القانونية وتجنباً للغرامات والإضافات القانونية المترتبة على التأخير.

ودعت الدائرة المكلفين إلى اغتنام ما تبقى من الوقت لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة، تفادياً للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
 
 


