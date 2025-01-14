الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2024 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها

وطلب المكلفين ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة والواقعية التي تعبر عن دخولهم المتحققة خلال العام الماضي 2024 علما بان تقديم الإقرارات يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني .
وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
واوضح أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي اصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
ودعا أبو علي أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني ضرورة التأكد من قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل توفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
واشار ان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني.
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