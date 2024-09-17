"الضريبة" تعمم: 10 قروش فقط الزيادة على علبة السجائر

كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر.
علما بان الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس
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