الضريبة : 30 نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار وتسديد ضريبة 2024

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن 30 نيسان الحالي، هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2024 وتسديد الضريبة المعلنة فيه.

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وأشارت إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن نشاط أعمالهم خلال السنة المالية 2024.



ودعت الدائرة المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2024، إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من الفترة القانونية وتقديم اقراراتهم ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون.