الضلاعين يزور عددًا من البلديات لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- قام أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس وجدي الضلاعين اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لبلدية مؤتة والمزار، وبلدية بصيرا، وبلدية القادسية، وبلدية الشراه (المريغه) لمتابعة تأثيرات المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده المملكة.

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وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على استعدادات البلديات وجاهزيتها في التعامل مع الظروف الجوية السائدة.