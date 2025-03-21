الضلاعين يزور عددًا من البلديات لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على استعدادات البلديات وجاهزيتها في التعامل مع الظروف الجوية السائدة.
وأكد الضلاعين خلال الزيارة، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على متابعة الوضع في كافة البلديات وتقديم الدعم اللازم لها لضمان استجابة فعّالة للمنخفض الجوي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مثل هذه الظروف.
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