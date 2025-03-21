الجمعة 2025-03-21 07:53 م
 

الضلاعين يزور عددًا من البلديات لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
 
الجمعة، 21-03-2025 06:22 م

الوكيل الإخباري-    قام أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس وجدي الضلاعين اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لبلدية مؤتة والمزار، وبلدية بصيرا، وبلدية القادسية، وبلدية الشراه (المريغه) لمتابعة تأثيرات المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده المملكة.

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وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على استعدادات البلديات وجاهزيتها في التعامل مع الظروف الجوية السائدة.


وأكد الضلاعين خلال الزيارة، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على متابعة الوضع في كافة البلديات وتقديم الدعم اللازم لها لضمان استجابة فعّالة للمنخفض الجوي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مثل هذه الظروف.

 
 
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