الضمان: أكثر من مليون و(655) ألف مشترك فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

01:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المشتركين الفعّالين تحت مظلتها تجاوز مليوناً و(655) ألف مؤمن عليه، من ضمنهم نحو مليون و(400) ألف أردني، ونحو (255) ألف من جنسيات مختلفة.





ووجّهت المؤسسة تحية تقدير واعتزاز لكافة العمّال على أرض المملكة بمناسبة يوم العمّال العالمي الذي يُصادف الأول من شهر أيار من كل عام، مؤكدةً على ضرورة أن يحظى جميع العاملين بالحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، باعتبار أن الضمان الاجتماعي يشكّل الملاذ الآمن وركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية، من خلال ما يوفّره من أمن دخل للعامل وأسرته عند استحقاق راتب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل أو بدل الأمومة، إضافة إلى حمايته عند التعرض لإصابات العمل.



وبيّنت المؤسسة أن العدد التراكمي للمتقاعدين وصل إلى نحو (404) آلاف متقاعد، من بينهم ما يزيد على (274) ألف متقاعد فعّال، فيما بلغ عدد المتقاعدات الإناث نحو (66,455) متقاعدة فعّالة، في حين وصل عدد الورثة المستحقين لحصص تقاعدية فعّالة إلى ما يقارب (175) ألف مستحق، ليصل عدد المتقاعدين والمستحقين الفعّالين إلى ما يزيد على (449) ألف.



وأكدت المؤسسة على ضرورة التزام جميع المنشآت العاملة بشمول كافة العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن كامل فترات عملهم وأجورهم الحقيقية، وبصرف النظر عن عددهم، بما يضمن عدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي.



وفيما يتعلق بتأمين الأمومة، أشارت المؤسسة إلى دوره في دعم وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الخاص، حيث تجاوز عدد حالات صرف بدل الأمومة (129) ألف حالة، واستفادت منه نحو (88,258) مؤمناً عليها، كما واصلت المؤسسة التوسع في برامج الحماية المرتبطة به من خلال برنامج "رعاية"، الذي أسهم في دعم رعاية الأطفال سواء عبر الحضانات أو الرعاية المنزلية، حيث بلغ عدد المستفيدات من البرنامج نحو (29,500) مؤمنة عليها.



كما أظهرت البيانات أن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل تجاوز (355,644) مؤمناً عليه، وبعدد مرات صرف تجاوز مليوناً و(207) آلاف حالة، مما أسهم في دعم استقرارهم المالي خلال فترات الانقطاع عن العمل، في حين بلغ عدد المستفيدين من السحب من الرصيد الادخاري لأغراض التعليم والعلاج نحو (582,345) مؤمناً عليه، وبعدد مرات صرف تجاوز (858) ألف حالة.



كما أكدت المؤسسة على أهمية تأمين إصابات العمل الذي يوفّر الحماية للمؤمن عليهم منذ اليوم الأول للعمل، مشيرةً إلى أن عدد إصابات العمل التي تعاملت معها المؤسسة منذ نشأتها تجاوز (534) ألف إصابة، داعيةً أصحاب العمل إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة.



وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة كافة العاملين إلى التأكد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، لما يوفره لهم ولأسرهم من حماية، والتواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.







