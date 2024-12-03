 
الثلاثاء 2024-12-03 11:45 ص
 

الضمان: انتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) نهاية الشهر الحالي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الثلاثاء، 03-12-2024 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) سينتهي بتاريخ 31/12/2024. اضافة اعلان


ودعت المؤسسة المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها إلى التقدم بطلب التقسيط من خلال فرع الضمان الذي تتبع إليه قبل إنتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.

وأكدت المؤسسة أنها على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها. 
 
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