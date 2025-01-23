 
الخميس 2025-01-23 01:38 م
 

الضمان: تخصيص (7611) راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2024

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الخميس، 23-01-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (7611) راتب تقاعد شيخوخة خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 31/12/2024 إلى (105617) راتباً تقاعدياً.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة إلى أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها، أو في حال إلتحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.

وأوضحت المؤسسة أن راتب تقاعد الشيخوخة يُربط مباشرة بزيادة التضخم، ويُعلن عن قيمة الزيادة السنوية في الأول من شهر أيار من كل عام وتُصرف هذه الزيادة مع رواتب الشهر نفسه.
 
gnews

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