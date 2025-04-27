الضمان: حريصون على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنيّة

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الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف يوم غدٍ الإثنين إنها ومن خلال استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحدّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) والتي تنفذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين على أهمية الدور الوقائي في المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم في المُنشآت من الفئات كافة للحدّ من تعرضهم لإصابات العمل، إضافة إلى أن هذه الشراكة انعكست بشكل جيد في تعزيز ثقافة السلامة المهنية. اضافة اعلان





وبينت المؤسسة إنها حريصة على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنيّة في المجتمع للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات، موضحة بأنها قامت ممثلة بكوادرها من مفتشي السلامة والصحة المهنية خلال العام الماضي 2024 بجولاتها في جميع أنحاء المملكة، حيث استهدفت تقييم مدى إلتزام المنشآت بمختلف قطاعاتها الاقتصادية بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد المؤمن عليهم الذين تم استهدافهم من خلال منشآتهم (40859) مؤمناً عليه.



وأهابت المؤسسة بجميع المنشآت إلى أهمية تعزيز الوعي وتطبيق السلامة والصحة المهنية لتفادي المخاطر المهنية التي يتعرض إليها العاملون في أماكن عملهم، مؤكدة على دورها الاجتماعي والاقتصادي واهتمامها في حماية جميع المشمولين بأحكام قانونها، والحفاظ على العامل سليماً معافى ما هو إلا مسؤولية وطنية تناط بها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يمكّن العامل من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن أي احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.