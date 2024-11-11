 
الإثنين 2024-11-11 02:03 م
 

الضمان: 100 ألف مشترك اختياري فعّال حالياً

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الإثنين، 11-11-2024 12:07 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2024، بلغ (29329) مشتركاً ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً إلى (100) ألف مشتركاً.اضافة اعلان


ودعت المؤسسة المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً بأن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.

ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (شات بوت) على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو عبر بريدها الرسمي ([email protected]) أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم  (065008080).
 
gnews

أحدث الأخبار

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيع عمداء واحالة ضباط الى التقاعد - اسماء

من اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

فلسطين 350 مستعمرا يقتحمون الأقصى

جانب من المشروع

أخبار محلية مأدبا: تنفيذ مشروع "درب الطلاب" الأول من نوعه في المملكة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي : اجراءات يجب اتباعها في حال تعرض المواطن للاحتيال المالي

ا

عربي ودولي لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.41%

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل مجلس الوزراء يقرر احالة ضباط ما بين عميد وعقيد إلى التقاعد

ارشيفية

أخبار محلية جلالة الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة بالرياض



 


الأكثر مشاهدة