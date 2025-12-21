"الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة عمرة بلغت 172 مليون دينار .

اضافة اعلان



وأضاف ملحس خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الأحد، أن الصندوق قام بشراء 16 ألف دونم في المرحلة الأولى بقيمة 5600 دينار للدونم الواحد علما بأن القيمة الإدارية وفقا لدائرة الأراضي والمساحة تبلغ 8 ألاف دينار للدونم الواحد .

كما اشترى الصندوق 40 ألف دونم في المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 2100 دينار للدونم الواحد علما بأن القيمة الإدارية تبلغ 3000 دينار .



وبذلك يرفع الصندوق نسبة استثماراته العقارية من مجمل المحافظ الاستثمارية من 4.9% إلى 5.9 % بعد شراء جزء من أراضي مدينة عمرة.