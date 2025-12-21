الأحد 2025-12-21 02:07 م

"الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة

الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام
الضمان الاجتماعي
الأحد، 21-12-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة عمرة بلغت 172 مليون دينار .

اضافة اعلان


وأضاف ملحس خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الأحد، أن الصندوق قام بشراء 16 ألف دونم في المرحلة الأولى بقيمة 5600 دينار للدونم الواحد علما بأن القيمة الإدارية وفقا لدائرة الأراضي والمساحة تبلغ 8 ألاف دينار للدونم الواحد .

 

كما اشترى الصندوق 40 ألف دونم في المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 2100 دينار للدونم الواحد علما بأن القيمة الإدارية تبلغ 3000 دينار .


وبذلك يرفع الصندوق نسبة استثماراته العقارية من مجمل المحافظ الاستثمارية من 4.9% إلى 5.9 % بعد شراء جزء من أراضي مدينة عمرة.


وأكد ملحس أن الحكومة لم تتدخل بقرار شراء الأراضي في مدينة عمرة وهو قرار الصندوق لاستثمار طويل الأجل يصل إلى ثلاثين عاما.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام

أخبار محلية "الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة

افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، توسعة أحد مصانع الألبسة والمحيكات في قضاء الظليل لتشغيل 500 أردني وأردنية، ليرتفع عدد الأردنيين المشتغلين في المصنع إلى نحو ألف عامل وعاملة. واتفق ا

أخبار محلية البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية

قدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعداد من هم بحاجة لمساعدات غذائية وغيرها في السودان بـ33 مليون شخص. وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيشرع في

عربي ودولي تقديرات أممية: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

اقتصاد محلي "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدل لعام 2025

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال

جيم هولتسنايدر

شؤون برلمانية سؤال نيابي بخصوص السفير الأمريكي الجديد

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين

الجيش الاسرائيلي

فلسطين الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية



 






الأكثر مشاهدة