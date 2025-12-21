"الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة

وأضاف ملحس خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الأحد، أن الصندوق قام بشراء 16 ألف دونم في المرحلة الأولى بقيمة 5600 دينار للدونم الواحد علما بأن القيمة الإدارية وفقا لدائرة الأراضي والمساحة تبلغ 8 ألاف دينار للدونم الواحد .
وبذلك يرفع الصندوق نسبة استثماراته العقارية من مجمل المحافظ الاستثمارية من 4.9% إلى 5.9 % بعد شراء جزء من أراضي مدينة عمرة.
وأكد ملحس أن الحكومة لم تتدخل بقرار شراء الأراضي في مدينة عمرة وهو قرار الصندوق لاستثمار طويل الأجل يصل إلى ثلاثين عاما.
