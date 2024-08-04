الضمان: 27 يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة التقسيط

11:53 ص

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الوكيل الاخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تبقى (27) يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية.



وجددت المؤسسة دعوتها للمنشآت المدينة بالاستفادة من تقسيط المديونية بفائدة تقسيط نسبتها 0% قبل تاريخ 31/8/2024.



وأكدت أن قرارها بإلغاء فائدة التقسيط هو قرار يتخذ لأول مرة بتاريخ المؤسسة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة بإمكانها الاستفادة من القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.



