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الضمان: 27 يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة التقسيط

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي




 

الأحد، 04-08-2024 11:53 ص
الوكيل الاخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تبقى (27) يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية.

وجددت المؤسسة دعوتها للمنشآت المدينة بالاستفادة من تقسيط المديونية بفائدة تقسيط نسبتها 0% قبل تاريخ 31/8/2024.

وأكدت أن قرارها بإلغاء فائدة التقسيط هو قرار يتخذ لأول مرة بتاريخ المؤسسة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة بإمكانها الاستفادة من القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة. 

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