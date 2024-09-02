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الطراونة يسلم أوراق اعتماده سفيرا للأردن في العراق

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 02-09-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   -تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، امس الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير ماهر الطراونة، سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية العراق.

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وبحسب بيان صحافي للخارجية العراقية ، اليوم الاثنين، عبر حسين عن تهانيه للسفير الطراونة بمناسبة تسلمه مهام عمله، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

بدوره، أكد السفير الطراونة ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وأكد البيان أن العلاقات بين العراق والأردن تاريخية ومتينة، تتجاوز الروابط الدبلوماسية لتشمل الروابط الجغرافية المشتركة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التفاعل الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد وزير الخارجية العراقي قرب عقد اجتماع مع نظيره
الأردني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديات المشتركة في المنطقة وتطوراتها، مع التركيز على التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية.


--(بترا)

 
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