الطفيلة تشهد هطولات مطرية غزيرة

الطريق الملوكي، والتي عملت فرق الأشغال العامة والبلديات على إزالتها.
وأكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الإدارة المحلية تتابع على مدار الساعة الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة، وتم تنفيذ جولات ميدانية على عدد من الطرق الرئيسة والفرعية التي شهدت هطولات مطرية غزيرة، مؤكدا أن جميع الطرق سالكة دون عوائق تذكر.
وقال مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن الحملات التي نفذتها الفرق الميدانية حيال تنظيف عبارات تصريف المياه، وإزالة الطمم والأتربة من مجاري الأودية والسيول وإقامة الجدران الاستنادية، إضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها للعمل بكفاءة خلال فصل الشتاء الماضي أسهمت جمعيها في الحد من أضرار السيول دون حدوث انهيارات الأتربة وتجمعات المياه وتدفقها للمناطق السكنية .
كما شهد لواء بصيرا وبلدة القادسية الأعلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والضباب الكثيف أدت إلى تشكل السيول على الطرق.
وكانت مديرية الدفاع المدني دعت المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وأماكن جريان السيول إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن جوانب الأودية والسيول والانتقال إلى أماكن آمنه حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم.
من جهته، أوضح مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، أهمية الهطول المطري في زيادة مخزون المياه الجوفية والحفائر الترابية والبرك الزراعية، التي تسهم في زيادة مساحات الرعي ما يخفف عن مربي الماشية اللجوء إلى الأعلاف.
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