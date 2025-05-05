الإثنين 2025-05-05 05:39 م
 

الطفيلة تشهد هطولات مطرية غزيرة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-    شهدت محافظة الطفيلة أمس الأحد، هطولات مطرية غزيرة أدت الى تشكل السيول في الأودية والبرك المائية وانجراف الأتربة والحصى على الطرق الرئيسة والفرعية بما فيها
الطريق الملوكي، والتي عملت فرق الأشغال العامة والبلديات على إزالتها.

اضافة اعلان


وأكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الإدارة المحلية تتابع على مدار الساعة الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة، وتم تنفيذ جولات ميدانية على عدد من الطرق الرئيسة والفرعية التي شهدت هطولات مطرية غزيرة، مؤكدا أن جميع الطرق سالكة دون عوائق تذكر.


وقال مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن الحملات التي نفذتها الفرق الميدانية حيال تنظيف عبارات تصريف المياه، وإزالة الطمم والأتربة من مجاري الأودية والسيول وإقامة الجدران الاستنادية، إضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها للعمل بكفاءة خلال فصل الشتاء الماضي أسهمت جمعيها في الحد من أضرار السيول دون حدوث انهيارات الأتربة وتجمعات المياه وتدفقها للمناطق السكنية .


كما شهد لواء بصيرا وبلدة القادسية الأعلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والضباب الكثيف أدت إلى تشكل السيول على الطرق.


وكانت مديرية الدفاع المدني دعت المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وأماكن جريان السيول إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن جوانب الأودية والسيول والانتقال إلى أماكن آمنه حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم.


من جهته، أوضح مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، أهمية الهطول المطري في زيادة مخزون المياه الجوفية والحفائر الترابية والبرك الزراعية، التي تسهم في زيادة مساحات الرعي ما يخفف عن مربي الماشية اللجوء إلى الأعلاف.

 
gnews

أحدث الأخبار

الضريبة

أخبار محلية الضريبة تضبط شركة برمجة تساعد في التحايل على الفوترة الوطني الالكتروني

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يُقر التعامل بالأصول الافتراضية

تعبيرية

أخبار محلية الطفيلة تشهد هطولات مطرية غزيرة

نقابة الصحفيين

أخبار محلية وحدة تأمين صحي جديدة في "نقابة الصحفيين"

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تبحث إعداد سجلات الناخبين بناء على مكان الإقامة

الكابتن زهير الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أسبوع النزاهة 2025" في جامعة البلقاء التطبيقية



 
 





الأكثر مشاهدة