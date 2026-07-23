الطيران المدني: توصية وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن الأردن "استشارية فقط"

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، ضيف الله الفرجات، أن نشرة المعلومات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) بشأن المجال الجوي الأردني تعد بمثابة "توصية" استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران للعمل بها.

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وأوضح الفرجات أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان.