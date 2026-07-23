الخميس 2026-07-23 04:40 م

الطيران المدني: توصية وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن الأردن "استشارية فقط"

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم
هيئة تنظيم الطيران المدني
 
الخميس، 23-07-2026 03:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، ضيف الله الفرجات، أن نشرة المعلومات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) بشأن المجال الجوي الأردني تعد بمثابة "توصية" استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران للعمل بها.

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وأوضح الفرجات أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان.

 

وشد على أن الهيئة نفذت بشكل كامل جميع الإجراءات التشغيلية والأمنية اللازمة للتخفيف من المخاطر، بما يتوافق تماماً مع أحكام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمتطلبات التنظيمية الوطنية.

 
 


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أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

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