الطيران المدني: توصية وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن الأردن "استشارية فقط"

وأوضح الفرجات أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان.
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