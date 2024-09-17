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"الطيران المدني": لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت

طائرة تابعة للملكية الأردنية
الملكية الأردنية
الثلاثاء، 17-09-2024 11:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أنه لا يوجد أي تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت.

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وأضاف مستو، أن هيئة تنظيم الطيران المدني كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات واتخاذ أي إجراء ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لكافة وجهات الطائرات الأردنية؛ بسبب الأوضاع في الإقليم.

 
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