"الطيران المدني": لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت

وأضاف مستو، أن هيئة تنظيم الطيران المدني كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات واتخاذ أي إجراء ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لكافة وجهات الطائرات الأردنية؛ بسبب الأوضاع في الإقليم.
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