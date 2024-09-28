الطيران المدني : مسارات طيران بديلة للأردن

وقال إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الطيران "ضمن المعدلات الطبيعية"، مشيرا إلى نحو 400 طائرة عبرت أجواء المملكة وغادرت وهبطت في مطاراتها الجمعة.
وعلق الأردن رحلاته الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر على خلفية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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