الطيران المدني : مسارات طيران بديلة للأردن

09:38 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، وجود مسارات طيران بديلة للأردن، وذلك بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، شركات الطيران، بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي؛ بسبب "تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني". اضافة اعلان





وقال إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الطيران "ضمن المعدلات الطبيعية"، مشيرا إلى نحو 400 طائرة عبرت أجواء المملكة وغادرت وهبطت في مطاراتها الجمعة.



وعلق الأردن رحلاته الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر على خلفية العدوان الإسرائيلي على لبنان.