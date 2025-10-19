العثور على حدث متوفيًا داخل منزل ذويه في المفرق

وبحسب مصدر أمني ورد بلاغ وتحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وبوشرت التحقيقات، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
