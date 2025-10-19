العثور على حدث متوفيًا داخل منزل ذويه في المفرق

12:57 ص

الوكيل الإخباري- عثر مساء السبت على حدث يبلغ من العمر 13 عامًا متوفيًا داخل منزل ذويه في محافظة المفرق.





وبحسب مصدر أمني ورد بلاغ وتحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وبوشرت التحقيقات، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.