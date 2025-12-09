العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل

08:12 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المهندس صخر العجلوني، إن العمل قد بدأ فعليًا ومن خلال مقاولين مؤهلين على تنفيذ مشروع متنزه عجلون الوطني، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشاريع السياحية والتنموية في شمال المملكة.





وأضاف العجلوني أن المشروع يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وأوضح أن المتنزه يمتد على مساحة تقارب 700 دونم، يجري تطويرها على مرحلتين: تشمل المرحلة الأولى 140 دونمًا، والمرحلة الثانية 150 دونمًا ضمن الجزء التطويري الأول، على أن تُستكمل المساحات المتبقية لاحقًا.



وأضاف أن الموقع يتميز بأنه من أجمل المناطق الطبيعية في المملكة بما يضمه من غابات ومرتفعات وإطلالات فريدة تجعل منه وجهة مثالية للسياحة البيئية والترفيهية على مدار العام، كما سيحقق المتنزه تكاملًا مهمًا مع مشروع تلفريك عجلون والمرافق السياحية الأخرى قيد التطوير.



وبيّن العجلوني أن المشروع يضم بين 15 إلى 20 فرصة استثمارية متنوعة، لافتًا إلى أنه سيشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون والمناطق المجاورة من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.



وتشمل الفرص الاستثمارية مقومات سياحية وترفيهية متعددة، من بينها فندق من فئة أربع نجوم، وفندق بوتيك، ونزل بيئي، ومنطقة تخييم لطلبة الجامعات والمدارس، متنزه عائلي، ألعاب أطفال، منطقة مغامرات، سينما خارجية، وقاعات متعددة الأغراض، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية حقيقية تخدم المنطقة.



وقال إن المشروع سيُسهم في توفير ما يزيد على 200 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة عجلون، إلى جانب مئات الفرص غير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.



وأشار إلى أن المتنزه سيعزز من حضور الحرف اليدوية والمنتجات المحلية عبر تخصيص مساحات لعرضها وتسويقها للزوار، بما يدعم تمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا. كما يُتوقع أن يستقطب المتنزه أعدادًا كبيرة من الزوار من مختلف محافظات المملكة، فضلًا عن السياح القادمين من الخارج الباحثين عن تجارب بيئية وترفيهية في مواقع طبيعية استثنائية.



وشدد العجلوني على أن المخطط الشمولي للمشروع يراعي بصورة دقيقة التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، من خلال حماية الغطاء النباتي الطبيعي، واستخدام مواد إنشائية صديقة للبيئة، وتطوير مسارات للمشي والاستجمام تتناغم مع جماليات الموقع وطابعه الطبيعي.

