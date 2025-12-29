العجلوني يتفقد سير امتحان "الشامل" العملي للدورة الشتوية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني، سير امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) العملي للدورة الشتوية في مختلف مرافق الجامعة.

واطلع الدكتور العجلوني خلال جولته على الإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة داخل القاعات والمختبرات، وتوزيع الطلبة، ومدى الالتزام بالتعليمات المعتمدة، بما في ذلك التوجيهات الصحية، كما استمع إلى ملاحظات الطلبة والمراقبين حول سير الامتحان.



وأكد أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تهدف إلى التأكد من توفير بيئة امتحانية عادلة ومريحة تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم بأعلى مستويات الكفاءة، مشدداً على التزام الجامعة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تنظيم امتحان الشامل، والعمل بشكل متواصل على تعزيز جاهزية القاعات والمختبرات وكفاءة الكوادر الأكاديمية والفنية المشرفة على الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.



وأشار العجلوني إلى أن امتحان "الشامل" العملي يشكل محطة أساسية في تقييم المهارات التطبيقية والكفايات المهنية لطلبة التعليم التقني، ويعكس مدى جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بكفاءة، مؤكداً أن الجامعة تولي هذا الامتحان أهمية خاصة باعتباره أحد أدوات قياس جودة مخرجات التعليم وربطها بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية.