"العدل" تنفذ 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة العدل منذ بداية العام الحالي نحو 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس، بهدف التخفيف من التكلفة المالية واكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

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وبحسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من مديرية الإعلام في الوزارة، فإن نحو 45256 محاكمة، و101701معاملة تم إنجازها لدى كاتب العدل في المحاكم المختصة، فيما بلغ عدد المساعدات القانونية حتى اليوم 1230 مساعدة، و2445 مزاد إلكتروني تم تنفيذه.