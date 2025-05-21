"العدل" تنفذ 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من مديرية الإعلام في الوزارة، فإن نحو 45256 محاكمة، و101701معاملة تم إنجازها لدى كاتب العدل في المحاكم المختصة، فيما بلغ عدد المساعدات القانونية حتى اليوم 1230 مساعدة، و2445 مزاد إلكتروني تم تنفيذه.
وأصدرت الوزارة حتى الآن نحو 144594 شهادة عدم محكومية، منها 10448 باللغة الانجليزية، وطبقت 65 حالة رقابة إلكترونية "سوار الكتروني"، إضافة الى أرشفة نحو 13 مليون مستند قضائي لدى المحاكم.
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