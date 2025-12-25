العدل: تنفيذ 2143 “عقوبة بديلة عن الحبس” منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس عن تنفيذ 2143 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الثاني من عام 2025.

