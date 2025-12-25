العدل: تنفيذ 2143 “عقوبة بديلة عن الحبس” منذ بداية العام

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة المحامين ترفع رسوم اشتراك التأمين الصحي 25% اعتبارًا من 2026
-
فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز
-
البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط
-
وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية
-
إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة
-
بلدية الرصيفة تبدأ مشروع إعادة إحياء المتنزه الوطني
-
المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2