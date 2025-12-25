الخميس 2025-12-25 09:58 ص

العدل: تنفيذ 2143 “عقوبة بديلة عن الحبس” منذ بداية العام

وزارة العدل
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس عن تنفيذ 2143 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس منذ بداية العام ولغاية نهاية  تشرين الثاني من عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.

 
 


