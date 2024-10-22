وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز الذي حققته السلطة جاء نتيجة لجهودها بالتعاون مع منظمة الوجهات الخضراء، لتصبح العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء.
وأضاف، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مستدامة، مع تعزيز حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، مؤكدا أن السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 على وضع خارطة طريق تهدف إلى الارتقاء بالعقبة كمركز سياحي مستدام من خلال اعتماد معايير عالمية في الممارسات البيئية المستدامة.
بترا
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