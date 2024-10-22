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العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء

جانب من التكريم
جانب من التكريم
الثلاثاء، 22-10-2024 11:17 ص
الوكيل الإخباري-  فازت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مسابقة "أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء" للمرة الثانية على التوالي والتي تسلط الضوء على المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تطوير السياحة المستدامة.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز الذي حققته السلطة جاء نتيجة لجهودها بالتعاون مع منظمة الوجهات الخضراء، لتصبح العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء.

وأضاف، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مستدامة، مع تعزيز حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، مؤكدا أن السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 على وضع خارطة طريق تهدف إلى الارتقاء بالعقبة كمركز سياحي مستدام من خلال اعتماد معايير عالمية في الممارسات البيئية المستدامة.

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