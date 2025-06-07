العقبة الخاصة تطلق حملة "أتركها نظيفة 2025" البيئية

وأكد مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان، خلال إطلاق الحملة، بحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في العقبة الرائد مالك الكفاوين، ومدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة، أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة الحملات البيئية التوعوية التي تنظمها السلطة لتعزيز الاستدامة البيئية في الأعياد والعطل الرسمية، واستمرارًا للعمل ضمن الخطة الوطنية لإدارة النفايات 2024-2026.
وأشار إلى أن الحملة، التي بدأت اليوم في معبر وادي اليتم، تهدف إلى تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى زوار وأهالي العقبة، حيث تشمل توزيع أكياس قماش صديقة للبيئة، والأعلام الأردنية، وحلوى على الزوار والمواطنين القادمين عبر المعابر الحدودية "وادي اليتم ووادي عربة والمعبر الجنوبي"، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تنظيف شاملة في عدد من المواقع والشواطئ العامة، من أبرزها الشاطئ الجنوبي ومركز زوار وادي رم.
وأشاد سليمان، بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية والأمنية المشاركة من الإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة أورباسير للنظافة، ومديرية شرطة العقبة، ومديرية جمارك العقبة، ومديرية خدمات المدينة، إلى جانب المبادرات الشبابية، مركز الأميرة بسمة (جهد)، وصندوق حياة للتعليم، ومبادرة "اترك أثر" وعالم إيجابي وإحنا قدها وجواز سفر و"ميثاق"، و"بصمات شبابية"، وهيئة شباب كلنا الأردن، وبرنامج القيادة للمدارس.
ولفت إلى أهمية التعاون المجتمعي والمؤسسي في الحفاظ على نظافة العقبة، لافتًا إلى أن الوعي البيئي والسلوك الفردي مسؤولية مشتركة يجب أن تتجذر في سلوكيات الأفراد للحفاظ على مدينة نظيفة وبيئة مستدامة لجعل العقبة نموذجًا رائدًا في حماية البيئة والمحافظة على نظافتها.
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