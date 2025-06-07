العقبة الخاصة تطلق حملة "أتركها نظيفة 2025" البيئية

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، حملة "اتركها نظيفة 2025" البيئية، وذلك للعام السابع على التوالي تزامنًا مع عطلة العيد، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة والمعابر الحدودية والشواطئ، والحد من الملوثات البيئية والنفايات والتشجيع على استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

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وأكد مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان، خلال إطلاق الحملة، بحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في العقبة الرائد مالك الكفاوين، ومدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة، أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة الحملات البيئية التوعوية التي تنظمها السلطة لتعزيز الاستدامة البيئية في الأعياد والعطل الرسمية، واستمرارًا للعمل ضمن الخطة الوطنية لإدارة النفايات 2024-2026.



وأشار إلى أن الحملة، التي بدأت اليوم في معبر وادي اليتم، تهدف إلى تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى زوار وأهالي العقبة، حيث تشمل توزيع أكياس قماش صديقة للبيئة، والأعلام الأردنية، وحلوى على الزوار والمواطنين القادمين عبر المعابر الحدودية "وادي اليتم ووادي عربة والمعبر الجنوبي"، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تنظيف شاملة في عدد من المواقع والشواطئ العامة، من أبرزها الشاطئ الجنوبي ومركز زوار وادي رم.



وأشاد سليمان، بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية والأمنية المشاركة من الإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة أورباسير للنظافة، ومديرية شرطة العقبة، ومديرية جمارك العقبة، ومديرية خدمات المدينة، إلى جانب المبادرات الشبابية، مركز الأميرة بسمة (جهد)، وصندوق حياة للتعليم، ومبادرة "اترك أثر" وعالم إيجابي وإحنا قدها وجواز سفر و"ميثاق"، و"بصمات شبابية"، وهيئة شباب كلنا الأردن، وبرنامج القيادة للمدارس.