الأربعاء 2025-04-02 08:22 م
 

العقبة الخاصة تطلق حملة "اتركها نظيفة" للعام 2025

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأربعاء، 02-04-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية حماية البيئة والاستدامة، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حملة "اتركها نظيفة 2025" للعام الثاني على التوالي، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، بهدف الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والتشجيع على استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

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وقالت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، تغريد المعايطة، إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود السلطة لتعزيز الاستدامة البيئية واستكمالًا لمبادرة "العقبة خالية من البلاستيك 2024"، واستمرارًا للعمل ضمن الخطة الوطنية لإدارة النفايات 2024-2026.

 
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