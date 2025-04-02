العقبة الخاصة تطلق حملة "اتركها نظيفة" للعام 2025

وقالت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، تغريد المعايطة، إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود السلطة لتعزيز الاستدامة البيئية واستكمالًا لمبادرة "العقبة خالية من البلاستيك 2024"، واستمرارًا للعمل ضمن الخطة الوطنية لإدارة النفايات 2024-2026.
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