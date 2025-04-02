العقبة الخاصة تطلق حملة "اتركها نظيفة" للعام 2025

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية حماية البيئة والاستدامة، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حملة "اتركها نظيفة 2025" للعام الثاني على التوالي، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، بهدف الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والتشجيع على استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

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