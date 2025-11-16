الأحد 2025-11-16 09:17 م
 

العقبة تستعد لاستضافة نصف ماراثون البحر الأحمر

الأحد، 16-11-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري- تتواصل الاستعدادات لانطلاق فعاليات "أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025" في مدينة العقبة يوم الجمعة 5 كانون الأول المقبل، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبدعم من شركة "واحة أيلة للتطوير"، الراعي الرسمي للسباق للعام التاسع عشر على التوالي.اضافة اعلان


ويعد الماراثون أحد أبرز الأحداث الرياضية الوطنية التي تجمع بين الرياضة والعطاء والاستدامة تحت شعار "أركض لغايات نبيلة"، حيث يهدف إلى توظيف الرياضة لخدمة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين حياة الفئات الأقل حظاً في المملكة.

وأكدت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، لينا الكرد، أن الجمعية تعمل على استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم نسخة استثنائية من الحدث، مشيرة إلى أن الماراثون هذا العام سيواصل التزامه بأعلى المعايير الدولية في تنظيم السباقات، إذ يحمل تصنيفاً دولياً من الاتحاد الدولي لألعاب القوى والجمعية الدولية لسباقات الماراثون (AIMS).

وأوضحت الكرد أن باب التسجيل ما يزال مفتوحاً عبر موقع الجمعية الإلكتروني (www.RunJordan.com)، مع إمكانية التسجيل شخصياً في عمان والعقبة.

ويولي الماراثون هذا العام اهتماماً خاصاً بمفاهيم الاستدامة والشمول من خلال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة تشمل إعادة التدوير وتقليل استخدام المواد البلاستيكية، إلى جانب تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف السباقات، تعزيزاً لقيم المساواة والتكافل المجتمعي.
 
 
