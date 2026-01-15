العقبة تستقبل أفواجا سياحية من معبر وادي عربة

وكان في استقبال الأفواج مفوض الشؤون السياحية والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار الإجراءات التشغيلية المعتمدة لدى السلطة، بهدف تعزيز انسيابية حركة العبور وتحسين تجربة الزائر منذ لحظة وصوله إلى المنطقة، بما يرسّخ دور معبر وادي عربة كبوابة سياحية رئيسية إلى العقبة ووادي رم، ويسهم في دعم منظومة السياحة المستدامة وزيادة تنافسية العقبة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين البحر والصحراء.
وأكد الدكتور النابلسي أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم خدمات نوعية تعكس الصورة الحديثة لمدينة العقبة، مشيرا إلى أن المدينة تواصل استقطاب أعداد متزايدة من الزوار بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وتنوّع منتجاتها السياحية، وما تتميز به من بيئة جاذبة وتجربة سياحية عالية الجودة.
وأشار إلى أن تطوير إجراءات الدخول والمغادرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المعبر ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الهادفة إلى ترسيخ مكانة العقبة كمركز سياحي واستثماري إقليمي.
