الأحد 2025-11-02 01:54 م
 

الأحد، 02-11-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة العقبة، ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تصميم المبادرات المجتمعية"، قدمتها المدربة ريم القطاونة، في مقر الهيئة.

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في تحليل احتياجات المجتمع المحلي، وتوليد الأفكار الإبداعية وتصميم مبادرات شبابية مستدامة تسهم بخدمة المجتمع وتعزيز روح التطوع والمواطنة الفاعلة.


وتناولت القطاونة خلال التدريب عددا من المحاور منها مفهوم المبادرة المجتمعية، تحديد المشكلة وأسبابها، أدوات التحليل المجتمعي، وآليات تحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والتأثير الإيجابي.


كما تم تنفيذ تدريبات عملية لتطوير أفكار مبادرات واقعية يمكن تطبيقها ضمن أولويات المجتمع المحلي في العقبة.

 
 
