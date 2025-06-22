"العلوم والتكنولوجيا" توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك في مجال البحث العلمي مع جامعة العلوم الماليزية (USM)، وذلك بهدف تأطير أسس التشاركية البحثية بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي المتقدم والمتميز.

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