"العلوم والتكنولوجيا" توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية

وبحسب بيان للجامعة، تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، إلى تعزيز التبادل المعرفي وتطوير المشاريع البحثية المشتركة في مجالات علمية متنوعة، بما يسهم في دعم الابتكار والإنتاج البحثي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.
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