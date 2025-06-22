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"العلوم والتكنولوجيا" توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الأحد، 22-06-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-    وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك في مجال البحث العلمي مع جامعة العلوم الماليزية (USM)، وذلك بهدف تأطير أسس التشاركية البحثية بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي المتقدم والمتميز.

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وبحسب بيان للجامعة، تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، إلى تعزيز التبادل المعرفي وتطوير المشاريع البحثية المشتركة في مجالات علمية متنوعة، بما يسهم في دعم الابتكار والإنتاج البحثي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

 
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