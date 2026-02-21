السبت 2026-02-21 09:51 م

العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية

السبت، 21-02-2026 08:49 م

الوكيل الإخباري-   فاز الدكتور عبدالحميد العليمات بالتزكية بمنصب الأمين العام لمجمع النقابات المهنية للسنوات الثلاث المقبلة (2026–2029)، وذلك اعتباراً من الأول من أيار المقبل.

وقال رئيس الهيئة المشرفة، نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن العليمات كان المرشح الوحيد للمنصب، ووفقاً للنظام الداخلي للمجمع تم إعلان فوزه بالتزكية، متمنياً له التوفيق في مهامه خلال المرحلة المقبلة.

 
 


