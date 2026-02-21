العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية

الوكيل الإخباري- فاز الدكتور عبدالحميد العليمات بالتزكية بمنصب الأمين العام لمجمع النقابات المهنية للسنوات الثلاث المقبلة (2026–2029)، وذلك اعتباراً من الأول من أيار المقبل.

