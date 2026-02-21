العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية

وقال رئيس الهيئة المشرفة، نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن العليمات كان المرشح الوحيد للمنصب، ووفقاً للنظام الداخلي للمجمع تم إعلان فوزه بالتزكية، متمنياً له التوفيق في مهامه خلال المرحلة المقبلة.
