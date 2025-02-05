العمل تحول 3931 شكوى عمالية للقضاء .. تقرير

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الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل تقريرها لعام 2024. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش خلال عام 2024 بلغ 29087 منشأة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال هذه الفترة 22 حملة تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.



وأضاف أن فرق التفتيش حررت في عام 2024 نحو 4675 مخالفة و7095 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.



وبين الزيود أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" العام الماضي بلغ 9298 شكوى عمالية، منها 5367 شكوى تم تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و287 شكوى تم تسوية معظمها مع بداية العام الجاري 2025، وتم تحرير 1383 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين تم توجيه المتقدمين بـ3931 شكوى إلى القضاء لعدم اختصاص الوزارة بها.



وأشار الزيود إلى أن جُل الشكاوى العمالية التي وصلت لمنصة "حماية" تتعلق بتأخير دفع الأجور، فيما كانت أقل الشكاوى الواردة للمنصة تتعلق بتشغيل العامل أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية.



وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، أكد الزيود أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص بلغ (عدد المنشآت غير محدد في النص الأصلي)، ومعظمها كانت زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.



وحول جهود الوزارة في الحد من عمل الأطفال، قال الزيود إن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة خلال 2024 بلغ 249 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 181 مخالفة و201 إنذار، لافتًا إلى أن الوزارة استقبلت 55 بلاغًا عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية جلسات رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.



وأضاف أن فرق التفتيش زارت 491 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، وحررت خلالها 65 مخالفة و139 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.



وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة بالتفتيش على مدى التزام المنشآت بأنظمة السلامة والصحة المهنية، بين الزيود أن عدد المخالفات التي حررتها فرق التفتيش بخصوص هذا البند بلغ 1750 مخالفة، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية خلال عام 2024 حوالي 23 ورشة توعوية بأنظمة السلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.



وأشار إلى أن مجموع اعتمادات كوادر السلامة والصحة المهنية التي اعتمدتها الوزارة في 2024 في منشآت القطاع الخاص بلغ نحو 2135 اعتمادًا.



وحول الشكاوى التي تتعلق بالعاملين بالمنازل، أوضح الزيود أن عدد الشكاوى التي تم حلها بلغ 1381 شكوى.





