الأربعاء 2025-05-14 03:07 م
 

"العمل": سنعلن عن فرص العمل التي تحققت من خلال اليوم الوطني للتشغيل بالتنسيق مع "الضمان"

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الأربعاء، 14-05-2025 01:04 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تهدف من اليوم الوطني للتشغيل وباقي الأيام الوظيفية التي تنظمها إلى التشبيك المباشر بين أصحاب العمل والباحثات والباحثين عن العمل.اضافة اعلان


وأكد أن الوزارة من منطلق الشفافية ستعلن عن عدد فرص العمل التي تحققت فعليا في وقت لاحق بعد أن يتسنى لشركات القطاع الخاص التي شاركت باليوم الوطني للتشغيل فرز الطلبات المقدمة لها والإنتهاء من إجراءات التعيينات لديها.

وبين الزيود أن الوزارة لديها ربط الكتروني مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتأكد من عدد الباحثات والباحثين عن العمل الذين يتم تعيينهم لدى هذه الشركات التي شاركت باليوم الوطني للتشغيل والأيام الوظيفية الأخرى.
 
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